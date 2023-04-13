Швейцария предоставит Украине дополнительно $1,5 млрд, – СМИ

Берн намерен предоставить Киеву еще не менее 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) за период до 2028 года.

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Швейцария намерена предоставить Украине $1,5 млрд к уже предоставленным средствам. Об этом заявил глава МИД Игнацио Кассис, пишет Swiss Info.

Страна готова оказывать Украине долгосрочную поддержку. Реализацию планов по предоставлению средств намерены осуществить в рамках общей стратегии международного сотрудничества. В сообщении говорится, что с учетом 300 млн франков, уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы, в Швейцарии намерены выделить еще не менее 1,8 млрд франков.

Он также отметил важность Луганской декларации, принятой 5 июля 2022 года в городе Лугано. В документе говорится о соблюдении семи принципов процесса восстановления Украины: демократическое участие, прозрачность, равенство, устойчивость, партнерство, фокус на реформах, привлечение множества заинтересованных сторон.

Кассис отмечает, что в "настоящем документе зафиксированы важные руководящие принципы международной поддержки украинских реформ". Накануне конференции в Вашингтоне глава МИД Швейцарии консультировался с руководителем правительства Украины Денисом Шмыгалем.

В марте стало известно, что ЕС решил предоставить Украине 5 млн позиций энергооборудования. Сообщество намерено усилить поддержку энергосистемы нашего государства, вскоре в страну будет направлено около 5 млн различных материалов и оборудования. На заседании совета министров энергетики стран ЕС состоялось обсуждение.

Всемирный банк подсчитал, сколько обойдется восстановление и восстановление Украины после завершения войны с Россией. Специалисты определили, что для приоритетных и критических инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году нужно 14 млрд. долларов. Серьезные изменения по финансированию восстановления инфраструктуры касаются ныне прифронтовых регионов.