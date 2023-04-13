Швейцарія надасть Україні додатково $1,5 млрд, – ЗМІ

Берн має намір надати Києву ще щонайменше 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) за період до 2028 року.

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Швейцарія має намір надати Україні $1,5 млрд до вже наданих коштів. Про це заявив керівник МЗС Ігнаціо Кассіс, пише Swiss Info.

Країна готова надавати Україні довгострокову підтримку. Реалізацію планів щодо надання коштів мають намір здійснити в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. У повідомленні йдеться про те, що з урахуванням 300 млн франків, уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки, у Швейцарії мають намір виділити ще щонайменше 1,8 млрд франків.

Він також наголосив на важливості на важливості Луганської декларації, ухваленої 5 липня 2022 року в місті Лугано. У документі йдеться про дотримання семи принципів процесу відновлення України: демократична участь, прозорість, рівність, стійкість, партнерство, фокус на реформах, залучення безлічі зацікавлених сторін.

Кассіс зазначає, що у "цьому документі зафіксовано важливі керівні принципи міжнародної підтримки українських реформ". Напередодні конференцією у Вашингтоні керівник МЗС Швейцарії консультувався з керівником уряду України Денисом Шмигалем.

У березні стало відомо, ЄС вирішив надати Україні 5 млн позицій енергообладнання. Спільнота має намір посилити підтримку енергосистеми нашої держави, незабаром до країни буде спрямовано близько 5 млн різних матеріалів та обладнання. На засіданні ради міністрів енергетики країн ЄС відбулося відповідне обговорення.

Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме відновлення та відбудова України після завершення війни з Україною. Фахівці визначили, що для пріоритетних та критичних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році потрібно 14 млрд доларів. Серйозні зміни щодо фінансування відновлення інфраструктури стосуються регіонів, які є нині прифронтовими.