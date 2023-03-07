Швейцария отказала в реэкспорте своего оружия в Украину

В ближайшее время в Берне рассмотрят еще одну инициативу, которая поможет снять запрет на передачу Украине швейцарского оружия третьими странами.

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Верховная палата парламента Швейцарии отклонила предложение об отмене реэкспорта оружия в Украину, произведенного конфедерацией. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Федерального собрания Швейцарии.

Сообщается, что парламентарии отклонили предложение либерала Тьерри Буркарта о смягчении декларации о запрете реэкспорта. Отменить запрет на реэкспорт, который введен в связи с политикой нейтралитета Швейцарии, просили Германия, Испания и Дания.

Согласно сообщению Федерального собрания, предложение требовало отменить декларацию о запрете реэкспорта, если военное оборудование поставляется в страны, которые привержены швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сравнимый со швейцарским.

Большинство членов парламентской Комиссии по политике безопасности (SIK-S) рекомендовали голосовать "против". При этом существует еще одна инициатива от парламента, которую рассмотрят в ближайшее время. Предлагается принять декларацию о запрете экспорта. Согласно предложению, декларацию можно будет отменить, если реэкспорт военного оборудования связан с ситуацией, в которой Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов определили противоречие запрету на применение силы в соответствии с международным правом.

Отмечается, что в ходе опроса, опубликованного в феврале Институтом Сотомо, большинство населения Швейцарии высказалось за смягчение правил передачи швейцарских военных материалов. 55% считают, что третьим странам должно быть разрешено поставлять Украине оружие швейцарского производства.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что в Швейцарии пришли к выводу, что не могут конфисковать замороженные активы России в пользу Украины, так как это противоречит законам республики, но пообещали и дальше поддерживать Украину другими способами. При этом Берн разрешил начать конфискацию замороженных активов окружения беглого президента Украины Виктора Януковича в пользу Киева.

Ранее, 7 февраля, агентство Reuters сообщало, что представители оборонной промышленности Швейцарии считают, что законодательный запрет на реэкспорт вооружений вредит торговле.