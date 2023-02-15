В пользу Украины: в Швейцарии начали конфискацию активов соратников Януковича

По информации Федерального Совета, речь идет о сумме, в более чем 130 млн швейцарских франков.

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Швейцария разрешила начать конфискацию замороженных активов окружения беглого президента Украины Виктора Януковича в пользу нашей страны. Соответсвующая информация появилась на официальном сайте правительства.

Мотивом для процедуры конфискации послужило подозрение в незаконном происхождении средств. Заметим, что речь идет о более чем 130 млн швейцарских франков (ок. $140,5 млн).

Напомним, что эти средства были заморожены после Революции Достоинства в феврале 2014 года. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в 2022 году Федеральный Совет Швейцарии начал рассматривать дела по конфискации согласно Закону об иностранных незаконных активах.

25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков.

По информации Федерального совета, активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административной юстиции Швейцарии по конфискации. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Напомним, 14 декабря 2022 года ВАКС изъял все имущество Виктора Януковича в пользу государства. Среди конфискованного у экс-президента — 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника". А также 31 миллион гривен и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах.

Ранее Фокус сообщал, что бывшего президента Януковича и его сына обвинили по трем статьям УК Украины. В материалах дела идет речь об ущербе от преступной деятельности, оценивающемся в более чем в 500 млн грн.