На користь України: у Швейцарії розпочали конфіскацію активів соратників Януковича

За інформацією Федеральної ради, йдеться про суму більш ніж у 130 млн швейцарських франків.

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Швейцарія дозволила розпочати конфіскацію заморожених активів оточення президента України Віктора Януковича на користь нашої країни. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті уряду.

Мотивом для процедури конфіскації стала підозра в незаконному походженні коштів. Зауважимо, що йдеться про більш ніж 130 млн швейцарських франків (близько $140,5 млн).

Нагадаємо, що ці кошти було заморожено після Революції Гідності в лютому 2014 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України у 2022 році Федеральна рада Швейцарії почала розглядати справи щодо конфіскації згідно із Законом про іноземні незаконні активи.

25 травня 2022 року було розпочато перше провадження з конфіскації приблизно 100 мільйонів швейцарських франків.

За інформацією Федеральної ради, активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковане, повернуть українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року ВАКС вилучив усе майно Віктора Януковича на користь держави. Серед конфіскованого в експрезидента — 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" і ТОВ "Дім Лісника". А також 31 мільйон гривень і 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках.

Раніше Фокус повідомляв, що колишнього президента Януковича та його сина звинуватили за трьома статтями КК України. У матеріалах справи йдеться про шкоду від злочинної діяльності, яку оцінюють у більш ніж 500 млн грн.