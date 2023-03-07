Швейцарія відмовила в реекспорті своєї зброї в Україну

Найближчим часом у Берні буде розглянута ще одна ініціатива, яка допоможе зняти заборону на передавання Україні швейцарської зброї третіми країнами.

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Верховна палата парламенту Швейцарії відхилила пропозицію про скасування реекспорту зброї в Україну, зроблену конфедерацією. Про це 6 березня повідомили у пресслужбі Федеральних зборів Швейцарії.

Повідомляється, що парламентарі відхилили пропозицію ліберала Тьєррі Буркарта про пом'якшення декларації про заборону реекспорту. Скасувати заборону на реекспорт, яку запроваджено у зв'язку з політикою нейтралітету Швейцарії, просили Німеччина, Іспанія і Данія.

Згідно з повідомленням Федеральних зборів, пропозиція вимагала скасувати декларацію про заборону реекспорту, якщо військове обладнання поставляється до країн, які віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, який можна порівняти зі швейцарським.

Більшість членів парламентської Комісії з безпекової політики (SIK-S) рекомендували голосувати "проти". При цьому є ще одна ініціатива від парламенту, яку розглянуть найближчим часом. Пропонується ухвалити декларацію про заборону експорту. Згідно з пропозицією, декларацію можна буде скасувати, якщо реекспорт військового обладнання пов'язаний із ситуацією, в якій Рада Безпеки ООН або Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів визначила протиріччя забороні застосування сили відповідно до міжнародного права.

Зазначається, що в процесі опитування, опублікованого в лютому Інститутом Сотомо, більшість населення Швейцарії висловилося за пом'якшення правил передавання швейцарських військових матеріалів. 55% вважають, що третім країнам має бути дозволено постачати Україні зброю швейцарського виробництва.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що у Швейцарії дійшли висновку, що не можуть конфіскувати заморожені активи Росії на користь України, оскільки це суперечить законам республіки, але пообіцяли й надалі підтримувати Україну іншими способами. При цьому Берн дозволив розпочати конфіскацію заморожених активів оточення президента України Віктора Януковича на користь Києва.

Раніше, 7 лютого, агентство Reuters повідомляло, що представники оборонної промисловості Швейцарії вважають, що законодавча заборона на реекспорт озброєнь шкодить торгівлі.