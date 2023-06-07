Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї

Глава МЗС Дмитро Кулеба подякував Швейцарії за солідарність з Україною, яку країна демонструє попри політику нейтралітету.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії (за крок із розблокування реекспорту швейцарської зброї. Про це міністр закордонних справ 7 червня написав у своєму Twitter-акаунті.

"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки", — зазначив голова української дипломатії.

Міністр також подякував Швейцарії "за солідарність з Україною одночасно з дотриманням нейтралітету".

Зазначимо, Рада кантонів (мала палата Федеральної ради) Швейцарії прийняла парламентську ініціативу, яка дозволяє за певних умов реекспортувати куплену у країни зброю до третіх країн. Про це у середу, 7 червня, повідомили у пресслужбі Федеральної ради Швейцарської Конфедерації.

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам за певних умов передавати військові матеріали, придбані у Швейцарії. Вона прийняла відповідну парламентську ініціативу свого Комітету з політики безпеки (SIK-S). Законодавчий проєкт, заснований на іншій ініціативі, вже перебуває в розробці", — сказано у повідомленні парламенту.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що депутати Національної ради (великої палати Федеральної ради) Швейцарії відмовилися ухвалити дозвіл на реекспорт швейцарської зброї в Україну.

Нагадаємо також, що прессекретар концерну Ruag Кірстен Хаммеріх 1 червня зголосилася продати Україні 96 "Леопардів". Але є нюанс — треба, щоб у парламенті визнали їх "виведеними з експлуатації".