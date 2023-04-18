У Бундестазі розкритикували "нейтральну" позицію Швейцарії щодо війни в Україні

Представник німецького парламенту напередодні візиту президента Олена Берсе до Берліна закликав його визначитись чий бік у війні з Україною займає "свободолюбна" Швейцарія.

Related video

У вівторок, 18 квітня, голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот розкритикував нейтральну позицію Швейцарії щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю газеті RND.

За його словами, Швейцарія є не лише "традиційно нейтральною" країною, а й глибоко "свободолюбною".

"Саме свобода і стоїть на кону в Україні, що зазнала нападу з боку РФ, і котру хочуть знищити. У цьому я дуже розчарований Швейцарією. Той, хто хоче бути нейтральним у такій злочинній агресивній війні, також приносить користь російському агресору", – наголосив Рот.

За інформацією видання, заява Рота, що представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, пролунала напередодні візиту президента Швейцарії Олена Берсе до Берліна у вівторок.

Відомо, що президент Швейцарії планує зустрітись з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Швейцарія навіть не повинна сама постачати зброю. Йдеться про зброю та боєприпаси, вироблені у Швейцарії, що належать таким державам, як Німеччина, Іспанія чи Данія, і котрі вони могли б передати Україні. Швейцарія відмовилася давати свою згоду. Таку поведінку слід враховувати у майбутній військовій співпраці. Я не бачу, чому ми повинні купувати зброю у Швейцарії", – заявив голова комітету Бундестагу.

У свою чергу голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що візит Берсе може допомогти змінити позицію Швейцарії щодо озброєння та підтримки України.

"Звичайно, ми маємо прийняти позицію Швейцарії. Але Швейцарія має вирішити, на якому боці історії вона хоче бути", — наголосила вона.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що у Берні розглянуть ініціативу, що допоможе зняти заборону на передачу Україні швейцарської зброї третіми країнами.

Тиждень тому, на початку квітня, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомив, що його країна має намір надати Києву ще не менше 1,5 млрд. швейцарських франків (1,7 млрд. доларів) у період до 2028 року.