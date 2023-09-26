Уничтожить Abrams: российские военные получают рекомендации по борьбе с танкам США

В российских соцсетях появилась схема американского танка с относительно уязвимыми местами, на основе которой были придуманы две тактики его поражения. Однако западные обозреватели отмечают, что общая эффективность танка зависит от различных факторов, включая подготовку экипажа, рельеф местности и условия эксплуатации.

В российском информационном поле появилась так называемая инструкции по использованию потенциальных уязвимостей американских танков Abrams. Они содержат конкретные указания по выбору целей и оружия, например, противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) "Корнет". Об этом 25 сентября рассказали обозреватели Army Recognition.

Авторы материала отметили, что как только стало известно о решении Белого дома предоставит Украине некоторое количество основных боевых танков M1 Abrams в России заявили, что с ними будут поступать точно также, как и с другими образцами западного вооружения на украинских фронтах.

Еще в конце января текущего года российский полковник в отставке Сергей Суворов высказал свои соображения по этому поводу. В интервью агентству ТАСС он рассказал о предполагаемых уязвимых местах танков Abrams, основываясь на прошлом боевом опыте, приведя примеры уничтожения этих ОБТ в столкновениях с советскими танками Т-72 и противотанковыми гранатометами РПГ-7.

Он также указал на потенциальную уязвимость более поздних модификаций американских танков — открытую силовую установку, расположенную в задней части корпуса, которая была подвержена обстрелу из 12,7-мм пулемета ДШК.

В целом в этих рекомендациях выделяется несколько основных тактических приемов. Один из них предполагает поражение систем наведения и главного орудия танка Abrams. Атакующим рекомендовалось использовать стрелковое оружие или крупнокалиберные пулеметы, чтобы вывести из строя систему наведения танка для снижения его точности.

При лобовом столкновении с танком рекомендовалось поражать зазор между корпусом и башней, расположенный под пушкой. Эта зона считается менее защищенной по сравнению с другими частями башни. При лобовых атаках рекомендуется использовать ПТРК "Корнет". При этом бессмысленно наносить удар в нижнюю лобовую деталь танка, поскольку она очень хорошо защищена.

Другая тактика предполагает поражение топливного бака, расположенного по обе стороны от отделения водителя, с целью воспламенения топлива и возникновения пожара в двигателе и возможного взрыва. Вместе с тем было отмечено, что M1A1 Abrams оснащен системой пожаротушения моторного отсека.

Для атак с тыла автор руководства предлагал нацеливаться на моторный отсек или изолированный контейнер с боеприпасами в задней части башни, так как вывод из строя боекомплекта рассматривался как способ сделать танк неэффективным.

Хотя эти рекомендации и тактические приемы позволили понять потенциальные уязвимые места танков M1 Abrams, пишут обозреватели, необходимо признать, что общая эффективность танка зависит от различных факторов, включая подготовку экипажа, рельеф местности и условия эксплуатации.

"Важно также отметить, что российские источники не всегда дают полную картину. Например, в отличие от российских танков, даже если танк Abrams будет уничтожен, экипаж, скорее всего, выживет благодаря наличию внутренних защитных элементов", — подчеркнули авторы материала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну американских танков M1 Abrams. По его словам, пока прибыла первая партия техники, которая готовится усилить огневую мощь украинских бригад.