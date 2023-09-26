"Портил весь вид": одесситы высказались о разрушении отеля на морвокзале (видео)

Отель не вписывался в архитектурный ансамбль и закрывал вид на море. Но власти города обещают помочь с восстановлением гостиницы.

Мнения одесситов о том, стоит ли восстанавливать отель, разрушенный в результате российской ракетной атаки в ночь на 25 сентября, разделились. Некоторые жители считают, что поврежденное здание надо просто снести, а власти обещают помочь с восстановлением. О результатах опроса местных жителей сообщает "Суспільне".

В результате ракетной атаки на Одессу получили существенные повреждения здания морвокзала и гостиницы, которые расположены рядом. Некоторый одесситы считают, что здание выбивалось из архитектурного ансамбля морвокзала и закрывало вид на гавань.

Гостиница "Одесса" - до и после ракетного удара

"Отель полностью убрал акцент с морвокзала, который строился, как корабль", – сказал один из опрошенных одесситов, добавив, что здание было лишним и восстанавливать его не нужно.

Другая местная жительница, которая представилась архитектором, сказала, что ей очень жаль сам морвокзал. А отель "портил весь вид со стороны Дюка на нашу гавань" и его не жалко.

Еще один респондент "Суспiльного" отметил, что архитектурные недостатки отеля не повод разрушать его ракетами. Мужчина уверен, что у владельца здания вполне может получиться восстановить его в лучшем виде.

Что думают одесситы о разрушении отеля на морвокзале после попадания ракеты

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получило здание отеля говорить о том, что с ним будет дальше, преждевременно.

Олег Кипер добавил, что городские власти готовы предоставить всю "необходимую, возможную и невозможную" помощь для восстановления гостиницы, чтобы в перспективе она снова заработала.

Что известно об отеле "Одесса"

Отель "Одесса", построенный в 2001 году, был одним из крупнейших отелей Украины и самым большим отелем в Одесской области.

Здание расположено практически в море — в центре Одесской гавани сразу за морвокзалом и окружено с трех сторон причалами для пассажирских судов и морских яхт. 19-этажное здание отеля площадью 26 000 квадратных метров задумывалось как подобие корабля. Гостиница спроектирована так, что все ее 158 номеров имели вид на море.

В 2011 году гостиница закрылась и с тех пор не работала.

Гостиница "Одесса" Фото: Скриншот

Напомним, владелец разрушенного отеля в Одессе прокомментировал последствия атаки и сказал, что мечтал реконструировать гостиницу.

Ранее в сети показали, что осталось от одесского морвокзала и отеля.