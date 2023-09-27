"Это нелепость": Андрющенко рассказал, как россияне пытаются укрепить Мариуполь (видео)

По словам советника мэра, основная задача линий обороны ВС РФ — не защита самого Мариуполя. Россияне возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.

Захватчики осознают, что Вооруженные Силы Украины продолжат добиваться успехов на фронте и расширять свои позиции. Поэтому они уже приступили к активным подготовкам к этому событию. В частности, россияне проводят укрепительные работы во временно оккупированном Мариуполе и соседних населенных пунктах. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты возводят дополнительные укрепления под Мариуполем, однако в самом городе таких сооружений пока нет. В настоящее время они также завершают строительство нескольких мостов через реки Кальчик и Кальмиус.

"Они часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Это какая-то нелепость там происходит. Не говоря уже о заминировании мостов, где сегодня ездят гражданские автомобили", — отметил Петр Андрющенко.

Вблизи этого города, российские граждане фактически завершают работы по укреплению. В настоящее время они сосредотачивают свое внимание на установлении линий обороны, протянутых от поселка Никольское в сторону села Стародубовка и до Розовки, находящейся уже в Запорожской области.

"Основная задача этих линий обороны — уже не Мариуполь. Они для того, чтобы, когда прорвется фронт по линии Угледара и Пологов, не дать Силам обороны перерезать "пуповину" — дорогу жизни в Крым", — заметил Андрющенко.

Эта дорога по суше соединяет временно оккупированный Крымский полуостров и Россию. Эту часть начали мощно укреплять, чтобы усложнить выход ВСУ к Азовскому побережью.

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российские военные переместили четыре воздушно-десантные дивизии в район Токмака Запорожской области. Он считает, что враг накапливает резервы не только для противодействия украинскому контрнаступлению, но и для своих будущих атак. Кроме этого, Россия перемещает новые подразделения из состава 25 армии, которые еще даже не прошли этап боевого слаживания.

В тот же день в Министерстве обороны Великобритании рассказали об усилении обороны российской армии вокруг Токмака. В частности, ВС РФ разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты, противотанковую оборону. В разведке считают, что Токмак готовят сделать "стержнем" второй основной линии обороны ВС РФ.