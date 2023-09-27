Психологический эффект: смогут ли Abrams поменять "правила игры" на поле боя, — эксперты

Танки Abrams безусловно помогут закрепить успех Сил обороны после прорыва первой линии обороны россиян, считают аналитики. Но их ценность станет очевидной после более масштабного прорыва, так как они обладают превосходством в мобильности, огневой мощи и защите.

В Украину прибыла первая партия американских основных боевых танков M1 Abrams и в этой связи военные ожидают, что они усилят огневую мощь украинских сил в ходе развивающегося контрнаступления. Между тем западные эксперты полагают, что Abrams действительно помогут закрепить успехи ВСУ, но не окажут большого влияния на стратегических ландшафт боевых действий по сравнению с немецкими Leopard 2 и британскими Challenger 2. О том смогут ли американские танки изменить "правила игры" на украинских фронтах говорится в материале Breaking Defence.

Бывший командир британского Королевского танкового полка Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью изданию сказал, что американские тяжелые танки в Украине более значимы в психологическом плане, нежели в физическом. По его словам, Abrams действительно прибыли в переломный момент, когда России был нанесен ощутимый урон в Крыму.

"Тот факт, что в выходные Путин сказал министру обороны РФ Сергею Шойгу, что у него есть четыре недели, чтобы остановить контрнаступление, дает ощущение, что колода карт начинает рассыпаться", — добавил де Бреттон-Гордон.

Другой аналитик по вопросам обороны и военного анализа IISS Йоханн Мишель отметил, что американские танки должны укрепить позиции Сил обороны. При этом он критикует медлительность Вашингтона, который мог поставить Abrams раньше. По словам эксперта, поставки данного вида техники не следует рассматривать как "переломный момент", поскольку для этого необходимо иметь преимущество в воздухе.

"В настоящее время Украина испытывает большие трудности, поскольку не имеет превосходства в воздухе, а когда вы пытаетесь преодолеть или разгромить сильно укрепленную позицию без превосходства в воздухе, это очень болезненно и дорого", — пояснил Мишель.

Тем не менее эксперты считают, что западные танки могут помочь закрепить успехи, достигнутые после прорыва украинскими войсками первой линии обороны россиян, при условии, если ВСУ получат ракеты дальнего радиуса действия. Ценность танков Abrams станет очевидной если произойдет более масштабный прорыв линии фронта, так как они обладают превосходством в мобильности, огневой мощи и защите, особенно по сравнению с российскими машинами.

"Как только украинские войска пройдут эту линию обороны, между ними и Керченским мостом уже ничего не будет", — добавил он, прогнозируя, что контроль над мостом станет на это время самым решающим моментом в войне.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты распространяют руководство по уничтожению M1 Abrams, определяя уязвимые места в броне танков. Однако западные обозреватели отмечают, что не все так однозначно в вопросе поражения техники, так как многое зависит от подготовки экипажа, рельефа местности и условий эксплуатации.