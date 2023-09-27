"Сталинское качество из прошлого века": ВСУ уничтожили раритетную гаубицу ВС РФ (фото)

По мнению военного аналитика, дефицит ствольной артиллерии в ВС РФ продолжает прогрессировать в своей яркой форме деградации.

На одном из направлений подразделение ВСУ "птахи Мадяра" уничтожили раритетную российскую гаубицу, которая разрабатывалась еще во времена Сталина. Это свидетельствует, что у россиян сложно со ствольной артиллерией. На это обратил внимание военный аналитик Александр Коваленко.

"Птахи Мадяра" сняли уничтожение российской 85-мм гаубицы Д-44. Ее появление на фронте указывает на большие проблемы у россиян со ствольной артиллерией.

"Гаубица, которая разрабатывалась в 1940-х. То, о чем российская пропаганда сказала бы — сталинское качество. А я скажу — дефицит ствольной артиллерии продолжает прогрессировать в своей яркой форме деградации", — считает Коваленко.

Уничтожение российской 85-мм гаубицы Д-44

Он добавил, что гаубица Д-44 имеет дальность стрельбы чуть более 15 км, но ее точность желает лучшего. Она способна выпускать до 20-25 снарядов в минуту, но ни один из них за пределами эффективной зоны 1,5 км не может попасть в цель.

"Выпущено таких гаубиц в свое время на "Уралмаше" было 10 918. Хочу особо на этом акцентировать внимание, 10 918 орудий с 1946 по 1954 г.г. То есть, 1213 орудий в год или 3 гаубицы в сутки. Современная же Россия может только снимать Д-44 с консервации и отправлять в зону БД в Украину", — написал Коваленко.

Он отметил, что у России нет тех почти 11 тысяч гаубиц, но тот факт, что ВС РФ стали расконсервировать такие раритеты, а не "Гиацинт-Б" или "Мста-Б", Д-20, Д-30, является красноречивым.

Напомним, что 24 сентября Силы обороны показали, как уничтожили российский танк. Беспилотник нанес эффективный удар по нему, а через несколько секунд произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил технику россиян.

Ранее сообщалось, что ВСУ успешно наступают на Мелитопольском направлении, в то время как ВС РФ предпринимает попытки контратаки возле Купянска.