Танк затонул, гаубицу "Мста-Б" разорвало: тернопольские артиллеристы ликвидировали оккупантов (видео)

Артиллеристы 44-й бригады ликвидировали танк, который заехал в водоем. Российские захватчики остались без гаубицы и боекомплекта к ней.

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Украинские защитники уничтожили российский танк и гаубицу "Мста-Б". Подробности в Facebook сообщила 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Благодаря беспилотникам можно увидеть, как работают тернопольские артиллеристы. На видео зафиксировали, что тяжелая бронетехника оккупантов после попадания занялась. Впоследствии танк оказался в водоеме и затонул.

Также воины зафиксировали гаубицу "Мста-Б". Артиллеристы 44-й бригады ликвидировали технику и боекомплект, который находился рядом.

"Голливудские режиссеры снимают шляпу перед тернопольскими артиллеристами", — говорится в сообщении.

Уничтожение танков россиян

FPV-дрон 26 сентября уничтожил российский танк, несмотря на антидронную сетку на дороге. В районе временно оккупированного Бахмута войска РФ натянули сетку между столбами. Она должна была бы защищать от ударов дронов-камикадзе, однако украинские защитники просто пролетели выше нее.

Бойцы 72-й ОМБр 24 сентября показали, как уничтожили российский танк. Беспилотник нанес эффективный удар по российскому танку. Через несколько секунд произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил военную технику и приумножил количество дыма. Вражеская техника загорелась, а затем мощно взорвалась.

Напомним, 26 сентября главнокомандующий Валерий Залужный показал подготовку мобилизованных в 151 учебном центре. Недавно мобилизованные украинцы и военные на ротации получают навыки планирования и ведения боя в обороне и наступлении.