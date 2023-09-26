Залужный показал подготовку мобилизованных в 151 учебном центре (видео)

Недавно мобилизованные украинцы и военные на ротации получают навыки планирования и ведения боя в обороне и наступлении.

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В 151-м учебном центре продолжается подготовка бойцов, которые осваивают военное дело для участия в защите Родины. Подробности 26 сентября сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что во время учений воины получают навыки планирования и ведения боя в обороне и наступлении. Также они овладевают снайперским делом и тактической медициной.

"Обучение проходят как мобилизованные, так и военные, которые на ротации", — сообщил Залужный.

По его словам, отработка на поле боя происходит с помощью военной версии технологии "лазертаг". Это дает возможность максимально приблизить тренировки украинских защитников к боевым условиям, а также эффективно отработать каждое упражнение.

Учения ВСУ

Украинские военные в сентябре провели контрдиверсионные учения в районе Чернобыльской зоны. По сценарию, вражеская ДРГ проникла на территорию Украины, но ее вовремя обнаружили и уничтожили. Действия происходили совместно с пограничниками.

Также 9 августа Силы обороны Юга провели боевое слаживание моряков. Погодные условия в море всегда бывают разными, поэтому регулярные учения позволяют усовершенствовать приобретенные навыки и умения для повышения личного мастерства каждого. Регулярные тренировки позволяют усовершенствовать приобретенные умения и навыки для повышения личного мастерства каждого, чтобы противостоять врагу.

Напомним, 26 сентября Наев оценил подготовку к зиме в Северной операционной зоне. По словам генерал-лейтенанта, все насущные потребности украинских военных перед холодами будут своевременно удовлетворены. В том числе, что касается зимней формы.