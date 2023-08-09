Силы обороны Юга показали видео боевого слаживания моряков

Регулярные тренировки позволяют усовершенствовать приобретенные навыки и умения для повышения личного мастерства каждого, чтобы противостоять врагу.

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Экипажи моряков-пограничников проводят боевое слаживание, чтобы противостоять российским оккупантам. В Telegram канале Силы обороны Юга опубликовали видео соответствующей работы.

В сообщении говорится о том, что стрельба с корабля это всегда довольно специфическая задача. Она имеет определенные особенности. К тому же погодные условия в море всегда бывают разными, поэтому регулярные тренировки позволяют усовершенствовать приобретенные навыки и умения для повышения личного мастерства каждого.

Под руководством опытных наставников такая практика дает хороший результат. Подавляющее большинство моряков-пограничников умеют применять оружие мгновенно.

"Бойцы попадают в цель с первого выстрела даже при качке", — говорится в сообщении.

Обучение во время войны с РФ

58 бригада показала, как эффективно проходит боевое слаживание. К тренировкам были привлечены различные виды бронетехники. Совместные учения помогут украинским защитникам во время штурмов позиций российских захватчиков.

Минобороны Великобритании показало процесс тренировок украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90. В конце июля завершился этап тренировок второй группы украинских артиллеристов, но британское правительство продолжает выполнять обязательства по поддержке Украины.

Бойцы бригады "Червона калина" провели учения в августе. Участники учений совершенствовали навыки по аэроразведке, ориентированию на местности и соответствующей прокладке маршрутов, коммуникации между различными соединениями.

Напомним, 4 июля руководитель МИД Дмитрий Кулеба высказался относительно сроков начала учений на F-16. Дипломат отметил, что Украина работает со всеми причастными сторонами и со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить процесс начала обучения летчиков на истребителях F-16.