Готовы к штурмам: 58 бригада показала эффектное видео боевого слаживания

К тренировкам были привлечены различные виды бронетехники. Совместные учения помогут во время штурмов позиций российских захватчиков.

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Подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского прошли масштабное боевое слаживание на полигоне. Подробности сообщили в пресс-службе военного соединения в Facebook.

На видео можно увидеть, что к тренировкам были привлечены различные виды бронетехники. Украинские защитники отрабатывали действия для совместного выполнения задачи во время штурмов позиций российских захватчиков.

58 бригада ВСУ: история создания

В феврале 2015 года начался процесс формирования бригады. Место дислокации подразделения — город Конотоп. С апреля 2015 года бригада увеличила количественный состав. Формирование пополнили воины 13-го, 15-го и 16-го мотопехотных батальонов.

С февраля 2016 года бригада получила приказ о выполнении задания на Донецком направлении: Авдеевка и Ясиноватский район. В июле 2017 года бойцы подразделения выполняли задачи в районе Бахмутской трассы.

В мае 2019 года бригада получила почетное название в честь гетмана Ивана Выговского.

Напомним, 2 июня танкисты 66 бригады показали эффектное видео тренировок на полигоне. Экипажи тяжелой бронетехники украинских войск ежедневно готовятся в учебных центрах и полигонах, где условия созданы максимально приближенные к боевым, чтобы усовершенствовать навыки. Все это впоследствии повторяется в боях уже в совершенно других обстоятельствах. Экипажи боевых машин отрабатывают движение через довольно непроходимую местность в лесу. Впоследствии тяжелая техника выезжает на исходный рубеж и открывает огонь.

27 июля танкисты 14 бригады показали работу на передовой. Танковые экипажи бригады с Волыни еще раз доказали, что способны продемонстрировать скорость в выполнении задач и успешно уничтожают врагов на фронте российско-украинской войны.