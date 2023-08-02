Готові до штурмів: 58 бригада показала ефектне відео бойового злагодження

До тренувань були залучені різні види бронетехніки. Спільні навчання допоможуть під час штурмів позицій російських загарбників.

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Підрозділи 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського пройшли масштабне бойове злагодження на полігоні. Подробиці повідомили у пресслужбі військового з'єднання у Facebook.

На відео можна побачити, що до тренувань були залучені різні види бронетехніки. Українські захисники відпрацьовували дії для спільного виконання завдання під час штурмів позицій російських загарбників.

58 бригада ЗСУ: історія створення

У лютому 2015 року розпочався процес формування бригади. Місце дислокації підрозділу – місто Конотоп. З квітня 2015 року бригада збільшила кількісний склад. Формування поповнили воїни 13-го, 15-го та 16-го мотопіхотних батальйонів.

З лютого 2016 року бригада отримала наказ щодо виконання завдання на Донецькому напрямку: Авдіївка та Ясинуватський район. У липні 2017 року бійці підрозділу виконували завдання в районі Бахмутської траси.

У травні 2019 року бригада отримала почесну назву на честь гетьмана Івана Виговського.

Нагадаємо, 2 червня танкісти 66 бригади показали ефектне відео тренувань на полігоні. Екіпажі важкої бронетехніки українських військ щодня готуються у навчальних центрах і полігонах, де умови створені максимально наближені до бойових, щоб вдосконалити навички. Все це згодом повторюється в боях вже у зовсім інших обставинах. Екіпажі бойових машин відпрацьовують рух через доволі непрохідну місцевість у лісі. Згодом важка техніка виїжджає на вихідний рубіж та відкриває вогонь.

27 липня танкісти 14 бригади показали роботу на передовій. Танкові екіпажі бригади з Волині ще раз довели, що здатні продемонструвати швидкість у виконанні завдань та успішно знищують ворогів на фронті російсько-української війни.