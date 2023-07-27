"Один выстрел — одна цель": танкисты 14 бригады показали работу на передовой (видео)

Танковые экипажи бригады с Волыни демонстрируют скорость в выполнении задач и успешно уничтожают врагов на фронте российско-украинской войны.

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Танкисты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого умело уничтожают российских оккупантов. Видео работы бойцов опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

На видео можно увидеть, что экипаж готовится выполнить задание и быстро отправляется к необходимой локации. Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого впоследствии успешно выполняют задачи.

"Княжеские великаны-танкисты — железная мощь бригады! Один выстрел — одна цель!" — говорится в заметке.

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Подразделение сформировано на основании 51-й механизированной бригады в 2014 году. Бригада участвовала в боевых действиях на самых тяжелых участках фронта. В частности, волыняне были привлечены к зимним боям 2015 года за Дебальцево.

В 2022 году танковые экипажи освобождали от российских оккупантов поселка Макаров Киевской области. В апреле того же года княжеская реактивная артиллерия успешно уничтожала колонны россиян.

Указом президент Украины Владимира Зеленского 5 мая 2023 года 14-я бригада была отмечена почетным знаком отличия "За мужество и отвагу".

Танковые батальоны бригады неоднократно принимали участие в различных турнирах и соревнованиях в Украине и за рубежом Европе.

Напомним, в конце апреля бригада имени князя Романа Великого показала работу с передовой. Волынские воины беспощадно били по российским оккупантам из БМП. Бойцы Вооруженных сил Украины не забывают и помогать жителям прифронтовых поселков.