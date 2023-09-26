"Держим на контроле": Наев оценил подготовку к зиме в Северной операционной зоне (видео)

По словам генерал-лейтенанта, все насущные потребности украинских военных перед холодами будут своевременно удовлетворены. В том числе, что касается зимней формы.

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Приближаются холода и зимний период, в который военным может быть труднее выполнять боевые задачи. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил, как проходит подготовка к сезону. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 26 сентября.

На кадрах, которые появились в сети, генерал посетил украинских бойцов в Северной операционной зоне и проверил готовность украинских защитников к выполнению задач в зимний период.

Отдельно Сергей Наев отметил, что на позиции регулярно завозятся дрова, а также решаются вопросы обеспечения печками, местами для приготовления еды, стирки вещей и непосредственно отдыха. Будут удовлетворять все насущные потребности.

Также уделили время вопросы зимней формы для бойцов Вооруженных сил Украины, ведь в холодное время года это ключевая вещь для комфортного существования в сложившихся условиях.

"Мы держим эти вопросы на контроле, работают соответствующие комиссии. Эта работа завершится своевременно. Двигаемся дальше! Слава Украине! Вместе победим", — заявил Сергей Наев после проверки.

Напомним, 26 сентября в ГПСУ рассказали, как российская ДРГ пыталась проникнуть через границу. Спикер Андрей Демченко отметил, что после подтверждения информации о вторжении работали снайперы и другие средства поражения, чтобы выбить врага с территории Украины, и нашим бойцам это удалось.

6 сентября сообщалось, что Силы обороны собирались усилить ПВО в одном из регионов. Сергей Наев отметил, что защиту от российских атак время от времени улучшают, а украинские военные во время боевой работы делают все, что от них зависит.