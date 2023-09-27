Объединили технологии США и РФ: в Сербии создали противотанковую машину на основе Humvee

Сербские оружейники решили оригинально "скрестить" американский броневик HMMWV с российским противотанковым ракетным комплексом "Фагот". Эксперты решили выяснить целесообразность такого решения.

Военно-технический институт при Министерстве обороны Сербии выставил в салоне Partner 2023 модифицированную высокомобильную многоцелевую колесную машину Humvee, которая вооружена противотанковым ракетным комплексом "Фагот" российского производства. Об этом 27 сентября сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации отмечено, что к концу 2023 года Сербия получит 66 из 118 заказанных легких бронеавтомобилей Humvee по прямому контракту с американской компанией AM General. Это весьма универсальная техника с различными специализированными комплектами и оборудованием.

И хотя сербские оружейники изначально планировали установить на Humvee 12,7-мм пулемет или автоматический гранатомет на универсальном креплении, специалисты сербского Военно-технического института оснастили машину российской противотанковой установкой "Фагот".

Целесообразность решения

Противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот", был создан еще в советские времена — в 1970-х годах, как преемник 9К11 "Малютка". У него улучшены дальность, точность и проникающая способность.

Комплекс работает по системе проводного наведения, требующей от оператора поддерживать прямую видимость цели и вручную направлять ракету на поражение. Такой подход позволяет корректировать курс в середине полета и поражать движущиеся цели. Однако при этом оператор остается незащищенным во время полета ракеты, которая может находиться на расстоянии до 2,5 км.

Российский противотанковый ракетный комплекс "Фагот"

Ракета способна пробивать до 400 мм катаной однородной брони, что делает ее эффективной против большинства основных боевых танков.

С учетом того, что Humvee имеет относительно небольшие размеры и хорошую маневренность, установка на нее комплекса "Фагот" делают машину идеальной для тактики засад как в городских условиях, так и на открытой местности. Таким образом, как показывает опыт ведения боевых действий в Украине, данное решение имеет ряд тактических преимуществ в современных сценариях войны.

Боевой модуль на крыше броневика позволяет вести огонь в 360-градусной зоне, что дает возможность поражать цели с разных направлений без необходимости перестановки машины. Это особенно полезно в динамичных боевых условиях, когда угроза может появиться с любой стороны.

Кроме того, малый вес Humvee позволяет быстро развертывать и быстро выводить их из зоны боевых действий, обеспечивая гибкость, с которой зачастую не может сравниться более тяжелая бронетехника.

"Сочетание скорости, маневренности и огневой мощи делает эти машины универсальным средством для различных видов боевых действий, включая операции быстрого реагирования и тактику "бей и беги", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что в России создают инновационную беспилотную наземную машину "Зубило", которая должна выступать в качестве своеобразного штурмового робота. На форуме "Армия 2023" был представлен прототип броневика, который был оснащен 23-мм спаренной пушкой ЗУ-23-2.