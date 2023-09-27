Условия победы в войне будет принимать исключительно Украина, — Минобороны Германии

По словам немецкого министра Бориса Писториуса, Россия должна проиграть и это четкая позиция Берлина. Запад продолжит поддерживать Киев до победного конца.

Украина должна одержать победу над Российской Федерацией, соответственно, только Киев в праве определять условия и параметры окончания войны. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ERR 27 сентября.

"Цель стратегии национальной обороны не заключается в том, чтобы сказать, кто должен выиграть (российско-украинскую, — ред.) войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", — заявил Борис Писториус.

Отдельно глава Минобороны Германии отметил, что поддержка Украины будет в долгосрочной перспективе. До тех пор, пока Киев будет нуждаться в помощи от российской агрессии.

Эти заявления были сделаны во время визита на конференцию безопасности в эстонской столице. В Таллине Борис Писториус подтвердил планы Германии перекинуть в Литву бригаду своих Вооруженных сил. Произойдет это сразу после того, как там будет подготовлена соответствующая инфраструктура и в конце года должны появиться новые детали по этому вопросу.

По предварительным данным, речь идет о четырех тысячах военнослужащих Бундесвера.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что американский генерал раскритиковал недовольных контрнаступлением ВСУ. По словам Бена Ходжеса, Силы обороны ведут наступление без поддержки авиации, на что никогда не пошли бы такие страны, как США, Великобритания или Германия.