Крушение самолета Ил-76 в Мали: в сети показали, как сгорели "вагнеровцы" (видео)

По словам аналитиков, самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе, развил высокую скорость, разломился на части и загорелся.

В сети появилось видео, запечатлевшее момент катастрофы транспортного самолета в Мали, в котором, предположительно, погибли более сотни российских наемников частной военной компании "Вагнер". Видео опубликовано 27 сентября группой аналитиков безопасности полетов JACDEC в соцсети X (Twitter).

Как отметили аналитики, на записи видно, как 23 сентября 2023 года самолет Ил-76 приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали. Однако сразу после посадки самолет, двигаясь с высокой скоростью, выехал за пределы полосы, разломился на части и воспламенился.

Крушение Ил-76 с "вагнеровцами" на борту в Мали — что известно

23 сентября стало известно, что в аэропорту Гао в Мали произошло крушение транспортного самолета Ил-76, который, как предполагается, принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways.

По данным СМИ, в результате крушения транспортного самолета Ил-76 с лицензионным номером ТЗ-98Т в Мали погибли 140 человек, в основном это были наемники ЧВК "Вагнер". Кроме того, в аварии погибли военнослужащие ВС Мали и семь членов экипажа.