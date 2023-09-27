Угроза субмарин НОАК: в США возобновили программу подводного шпионажа времен "холодной войны"

Китайские военные активно работают над созданием так называемой Великой подводной стены. В связи с этим американские ВМС решили запустить программу IUSS для комплексного слежения за морским дном и выявления китайский подводных лодок.

В ответ на развитие ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ее Великой подводной стены США возродили одну из своих программ подводного шпионажа времен "холодной войны". В рамках этой программы американские ВМС запустили модернизированную интегрированную систему подводного наблюдения (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS). Об этом 26 сентября сообщили обозреватели Zona Militar.

В материале отмечено, что программа IUSS включает в себя использование подводных акустических сетей, судов наблюдения и новых технологий, таких как подводные беспилотники и портативные датчики.

До недавнего времени в рамках этой программы в основном изучались звуки морских обитателей и шумы, издаваемые ледяными покровами по мере потепления планеты. Однако в последние месяцы акцент с экологических задач сместился в сторону обнаружения подводных лодок.

Дрон ВМС США Triton на солнечных батареях, которые могут работать на поверхности океана и под ней

История программы шпионажа

Программа подводного шпионажа в США была начата в 1950-х годах с системы обнаружения подводных лодок, известной как Sound Surveillance System. Название изменилось на IUSS в 1985 году, когда стационарные провода были дополнены технологией, известной как Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS).

Между тем о существовании этой программы стало известно только в 1991 году, когда распался СССР и закончилась "холодная война".

Что такое Великая подводная стена

Возобновление программы происходит в то время, когда Китай активизировал военные учения в районе Тайваня, что вызывает опасения по поводу возможного конфликта на острове на фоне претензий Пекина.

В связи с усилением военного присутствия Китая в Тихоокеанском регионе НОАК разрабатывает собственную программу морского шпионажа, известную как Great Undersea Wall (Великая подводная стена). Эта система, строительство которой уже ведется, состоит из кабелей, оснащенных датчиками гидролокационного прослушивания, проложенных вдоль морского дна в Южно-Китайском море.

Макет "Великой китайской подводной стены"

Частью данной системы являются и надводные корабли, которые должны будут отслеживать в режиме реального времени надводные и подводные цели потенциального противника. Китайская сторона утверждает, что проект может серьезно нивелировать преимущество американских и российских подводных лодок и усилить контроль Китая в Южно-китайском море.

"Для решения этой проблемы ВМС США планируют развернуть флот беспилотных морских аппаратов для прослушивания вражеских судов и разместить на морском дне портативные датчики в виде "подводных спутников" для обнаружения подводных лодок", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что между Китаем и Филиппинами растет напряженность. По информации The New York Times, 25 сентября береговая охрана Филиппин сняла китайский барьер, который удерживал филиппинские рыбацкие лодки, сославшись на то, что данный объект представлял опасность для судоходства, что является явным нарушением международного права.