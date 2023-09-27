Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступать в вузы по собеседованию (видео)

По словам замминистра образования Михаила Винницкого, в 2023 году было мало поступающих с территорий, которые находятся под оккупацией россиян, так как физически добраться в вуз для обучения в сентябре было тяжело. Однако такая возможность продолжает существовать.

Абитуриенты со временно оккупированных территорий Украины в 2024 году смогут поступать в вузы по собеседованию. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий на брифинге в Медиацентре "Украина-Укринформ".

"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий, а не по НМТ", — сказал чиновник.

Винницкий также напомнил о том, что в Украине продолжают работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они занимаются организацией поступления в украинские высшие учебные заведения с временно оккупированных регионов.

Замминистра отметил, что в 2023 году было мало поступающих с территорий, которые находятся под оккупацией россиян, так как физически добраться в вуз для обучения в сентябре было тяжело. Однако такая возможность продолжает существовать.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко добавила, что на временно оккупированных территориях или тем, где продолжаются боевые действия, тестирование и вступительные экзамены проводится не будут.

Михаил Винницкий о вступительной кампании в 2024 году

Напомним, что СМИ сообщали, кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных высших учебных заведений.