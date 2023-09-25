В ООН признали, что ВС РФ на оккупированных территориях применяли пытки к украинцам, — СМИ

Комиссия ООН посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях и собрала доказательства вины ВС РФ.

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Председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе 25 сентября в Женеве заявил, что Российская Федерация применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв, сообщает Reuters.

"Российские методы пыток в частях оккупированной ею Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти", — заявил в понедельник Мозе.

Он сообщил Совету ООН по правам человека, что его команда "собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим".

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертв", — сказал он.

Комиссия ООН посетила части Украины, ранее удерживаемые российскими войсками, такие как Херсонская и Запорожская области. Было установлено, что пытки применялись в основном в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении российских оккупационных властей.

Россия отрицает совершение зверств или умышленное нанесение вреда гражданскому населению в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что значительное количество государств ООН поняло, что нейтралитет в вопросе российской агрессии неуместен.