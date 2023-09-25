В ООН визнали, що ЗС РФ на окупованих територіях застосовували тортури до українців, — ЗМІ

Комісія ООН відвідала деокуповані частини України в Херсонській і Запорізькій областях і зібрала докази провини ЗС РФ.

Related video

Голова Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе 25 вересня в Женеві заявив, що Російська Федерація застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що призвели до загибелі деяких жертв, повідомляє Reuters.

"Російські методи тортур у частинах окупованої нею України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті", — заявив у понеділок Мозе.

Він повідомив Раді ООН з прав людини, що його команда "зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, що перебувають під їхнім контролем, було широко поширеним і систематичним".

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертв", — сказав він.

Комісія ООН відвідала частини України, раніше утримувані російськими військами, такі як Херсонська та Запорізька області. Було встановлено, що тортури застосовували здебільшого в центрах тримання під вартою, що перебувають у віданні російської окупаційної влади.

Росія заперечує вчинення звірств або умисне завдання шкоди цивільному населенню в Україні. Їй було надано можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради ООН, але жоден російський представник не прийшов.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що значна кількість держав ООН зрозуміла, що нейтралітет у питанні російської агресії недоречний.