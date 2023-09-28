Кормят конфетами и салом: через Prozorro провели закупки для колонии, где держат пленных из РФ

Колония на Львовщине, в которой содержатся российские пленные, имеет верного поставщика продуктов, средств гигиены и парфюмерии. За время сотрудничества с исправительным учреждением поставщик заключил контрактов почти на 1 млрд грн.

Государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Запад 1", в котором находятся российские пленные, провел ряд тендеров в электронной системе государственных закупок Prozorro. Колония приобрела сало, загущенное молоко, конфеты, мясопродукты, супы-пюре и даже средства гигиены у одного продавца. Цены на товары оказались на несколько процентов выше цен, указанных на торговых площадках в сети. В деталях закупок разбирался Фокус.

Все рассмотренные тендеры состоялись в период с 22 по 26 сентября 2023 года. Во всех победителем и поставщиком для колонии стал единственный предприниматель — ФЛП Грицюта Владислав Анатольевич. Предприниматель основал ФЛП в 1999 году, зарегистрирован в Дрогобычском районе.

За время мониторинга государственных закупок ФЛП успешно принял участие в 104 тендерах для колонии, поставлял все что угодно — от колбасы до духов — на общую сумму 855 млн грн.

Тендер в системе Prozorro: детали

Изучение данных системы "Прозоро" дает возможность узнать, чем питаются российские пленные, чем они моются и сколько это будет стоить украинцам.

Сало: планируют потратить 5132 грн по 270 грн/кг. В сети можно найти аналогичный товар за 230 грн.

Сгущенное молоко: планируют потратить 4500 грн, за банку 440 гр — 60 грн. Цена в сети — 67 грн.

Моющие средства, средства гигиены: планируют потратить 15310 грн на шесть позиций. Самый дорогой товар — зубная паста за 116 грн. В сети аналогичный стоит 98 грн.

Конфеты: планируют потратить 12434 грн на 17 видов сладостей. Самая дорогая позиция — конфеты "Соренто" за 205 грн/кг. В сети аналогичные стоят 200 грн.

Мясопродукты: планируют потратить 13635 грн на восемь видов колбасы. Самая дорогая позиция — колбаса "Дрогобычская" за 181 грн/ед. (вес не указан). В сети аналогичный стоит 143 грн/ед.

Крем-супы, пюре картофельное: планируют потратить 3540 грн на крем-суп (120 шт. по 12 грн/шт, вес не указан) и картофельное пюре (100 шт. по 21 грн/шт., вес не указан). В сети, например, пюре можно найти по 16 грн за упаковку весом 40 гр.

Информация из системы государственных закупок показывает, что сало для российских пленных можно было бы найти и дешевле. Кроме того, беглый поиск в системе показывает все расходы колонии — от тендеров на электроэнергию до тендеров на тетради. Также можно увидеть, что пленным покупают кофе и кофейные напитки за 45 тыс. грн и масло за 75 тыс. грн.

Напоминаем, во время одного из тендеров, которые проводило государственное предприятие, подчиненное Министерству культуры, запланировали потратить около 60 млн грн на выпуск двух телесериалов о семейной жизни. Кроме того, в середине лета провели еще несколько аналогичных тендеров. В частности, кинопроизводители предложили снять сериал "Незабудка" за почти 10 млн грн.