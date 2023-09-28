Взрыв на газопроводе в Полтавской области: рядом был замечен дрон – экс-нардеп (фото,видео)

По словам бывшего депутата Игоря Мосийчука, способ подрыва газопровода под Лубнами на 99% совпадает с тем, который был использован на том же газопроводе в 2021 году.

Во вторник, 26 сентября в Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", — написал чиновник.

Позже Дмитрий Лунин добавил, что на месте взрыва выгорают остатки газа, а спасатели ликвидируют возгорание сухой травы.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники написал в Telegram-канале, что взрыв на газопроводе в Полтавской области был диверсией. По его словам, подрыв был осуществлен "радиоуправляемым взрывным устройством".

"Перед взрывом в районе теракта на низкой высоте был замечен разведывательный дрон врага", — заявил Мосийчук.

Экс-нардеп также отметил, ссылаясь на слова специалистов с места происшествия, что метод подрыва на 99% совпадает с тем, который был использован на том же газопроводе в 2021 году.

"Диверсия на газопроводе скорее всего связана с заявлением о том, что этой зимой Украина обойдется газом собственной добычи", — утверждает экс-нардеп.

Напомним, в сентябре 2023 года РФ впервые в текущем году нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры. После обстрела в городе Ровно несколько часов не было электроснабжения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью от 26 сентября заявил, что Киев будет отвечать на удары Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре. По его словам, зимой оккупанты, вероятно, сосредоточатся на атаках по энергосистеме.