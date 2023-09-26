Уберегут от блэкаутов: в "Укрэнерго" установили новейшие системы защиты объектов энергетики

В Украине разработали уникальную систему защиты от воздушных атак. Такой системы нет нигде в мире, потому что только нам угрожают блэкаутами ВС РФ.

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В сентябре 2023 года РФ впервые в текущем году нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры. Цель россиян размещалась в Ровенской области и после попадания в Ровно несколько часов не было электроснабжения, сообщили в ОВА. Между тем осенью 2022 года враг нанес 40 аналогичных ударов. О том, что делается для защиты объектов энергетики, рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Основные тезисы выступления чиновника опубликовали на портале "Суспільного".

Кудрицкий принял участие в закрытом форуме "Энергия Бизнеса", которое проводил журнал Forbes Ukraine. Во время своего выступления чиновник заверил, что энергетики тесно сотрудничают с Генштабом ВСУ и правительством, чтобы наладить защиту энергетических объектов. При этом защита будет комплексной и уникальной: ранее в мире подобные средства не использовались, отметил глава "Укрэнерго".

Детали защиты чиновник не описал, лишь отметил, она будет пассивной и активной. Пассивная защита — специальные сооружения вокруг объектов энергетики. Активная — системы ПВО. При этом учитывают, что объекты окажутся под усиленными ударами ВС РФ.

"Есть несколько видов защиты для подстанций "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы", — заявил Кудрицкий.

Блэкауты в Украине: детали

По словам чиновника, пока нет распоряжений относительно плановых отключений электроэнергии ни осенью, ни зимой. Однако возможны временное отключение в результате ударов россиян. Предсказать, куда ударят, невозможно, поэтому и планов пока не создали.

"Если обстрелов нет — мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно. Когда попадут [россияне], тогда будем действовать по ситуации", — процитировали главу "Укрэнерго".

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До шести дней: эксперты назвали города Украины, где возможны отключения света

Кудрицкий резюмировал, что магистральные электросети готовы к зимним нагрузкам в электроснабжении. Также ему пришлось признать, что понадобится импорт электроэнергии извне.

Между тем накануне Фокус исследовал возможность блэкаутов в областных центрах Украины. По словам чиновников в сфере энергетики следует, что под угрозой длительного блэкаута два города: Одесса и Киев. В худшем случае они могут сидеть без света 5-6 суток.

В 11 регионах Украины возможны временные отключения. Для части из этих регионов угроза связана с близостью к местам боевых действий.

Напоминаем, в СМИ распространили информацию о возможности плановых отключений электроснабжения с 1 октября 2023 года. После этого появилось заявление Министерства энергетики: чиновники указали, что пока мощностей хватит, а график разработали на всякий случай заранее.