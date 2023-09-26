Вбережуть від блекаутів: в "Укренерго" встановили новітні системи захисту об'єктів енергетики

В Україні розробили унікальну систему захисту від повітряних атак. Такої системи немає ніде у світі, тому що лише нам загрожують блекаутами ЗС РФ.

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У вересні 2023 року РФ вперше у поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Ціль росіян розміщувалась у Рівненській області і після влучання у Рівному кілька годин не було електропостачання, повідомили у ОВА. Між тим восени 2022 ворог завдав 40 аналогічних ударів. Про те, що робиться для захисту об'єктів енергетики, розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Основні тези виступу посадовця опублікували на порталі "Суспільного".

Кудрицький взяв участь у закритому форумі "Енергія Бізнесу", яке проводив журнал Forbes Ukraine. Під час свого виступу посадовець запевнив, що енергетики тісно співпрацюють з Генштабом ЗСУ та урядом, щоб налагодити захист енергетичних об'єктів. При цьому захист буде комплексний і унікальним: раніше у світі подібних засобів не використовували, зазначив голова "Укренерго".

Деталі захисту посадовець не описав, лише зазначив, він буде пасивним і активним. Пасивний захист — спеціальні споруди навколо об'єктів енергетики. Активний — системи ППО. При цьому враховують, що об'єкти опиняться під посиленими ударами ЗС РФ.

"Маємо декілька видів захисту для підстанцій "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози", — заявив Кудрицький.

Блекаути в Україні: деталі

Зі слів посадовця, наразі немає розпоряджень щодо планових відключень електроенергії на восени, ні взимку. Однак можливі тимчасове відключення внаслідок ударів росіян. Передбачити, куди вдарять, не можливо, тому й планів поки що не створили.

"Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо. Коли влучать [росіяни], тоді будемо діяти по ситуації", — процитували голову "Укренерго".

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До шести днів: експерти назвали міста України, де можливі відключення світла

Кудрицький резюмував, що магістральні електромережі готові до зимових навантажень в електропостачанні. Також йому довелось визнати, що знадобиться імпорт електроенергії ззовні.

Між тим напередодні Фокус дослідив можливість блекаутів у обласних центрах України. Зі слів посадовців у сфері енергетики випливає, що під загрозою тривалого блекауту два міста: Одеса та Київ. У найгіршому випадку вони можуть сидіти без світла 5-6 діб.

В 11 регіонах України можливі тимчасові відключення. Для частини з цих регіонів загроза пов'язана з близькістю до місць бойових дій.

Нагадуємо, у ЗМІ поширили інформацію про можливість планових відключень електропостачання з 1 жовтня 2023 року. Після цього з'явилась заява Міністерства енергетики: чиновники вказали, що поки потужностей вистачить, а графік розробили на всяк випадок завчасно.