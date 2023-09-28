"Подорвут мировой режим": Россия не отказалась от идеи получить оружие от КНДР, — Госдеп

По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, обсуждение вооружений между Россией и КНДР началось во время визита Ким Чен Ина в Россию и продолжается до сих пор.

Россия продолжает попытки заключить договоренность с КНДР по поставкам оружия. США выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает издание "Укринформ".

Согласно его заявлению, переговоры начались во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в Россию и продолжаются по настоящее время.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что изменения в военных отношениях между Россией и Северной Кореей могут еще более подорвать мировой режим нераспространения ядерного оружия и нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что обсуждение вооружений между Россией и КНДР почти наверняка продолжалось во время визита Ким Чен Ина в Россию, и мы считаем, что они продолжаются и после этого визита", – сказал представитель Госдепа.

Миллер призывает Северную Корею соблюдать публичные заявления и воздерживаться от поставки оружия в Россию.

Напомним, 12 сентября в РФ прибыл с визитом президент КНДР Ким Чен Ын. Его встречали с красной дорожкой и деревянной лестницей. Предполагалось, что лидер будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным поставки оружия.

Однако 13 сентября в ГУР сообщили, что договоренность о поставках оружия из Северной Кореи не была бы новостью, ведь это происходит уже полтора месяца. По данным разведки, страны договорились об отгрузке миллионных партий снарядов.