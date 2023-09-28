Южнокорейская секретная машина-амфибия затонула во время испытаний

В машине находилось два человека, которых вытащили из машины, но они умерли в больнице. По данным СМИ, речь идет о проекте десантно-штурмовой машины амфибии KAAV-II.

В Южной Корее погибли двое сотрудников оборонной компании во время испытания прототипа десантно-штурмовой машины. Об этом сообщает Defence Blog.

В Пхохане, что в 262 километрах от Сеула, произошла авария возле штаба 1-й дивизии морской пехоты. Данные подтвердили двое сотрудников DAPA. Инцидент произошел 26 сентября. Двое людей находились внутри десантно-штурмовой машины, когда она затонула. Их смогли вытащить из транспорта, но они умерли в больнице. Сердечно-легочная реанимация не имела результата.

Агентство DAPA сообщило, что они расследуют несчастный случай в сотрудничестве с правоохранителями. По данным некоторых СМИ, речь идет о корейской десантно-штурмовой машине KAAV-II (Korean Amphibious Assault Vehicle). Машина является скоростной бронированной амфибией, которая должна перебрасывать морпехов с кораблей к наземным объектам.

Фотография с места аварии Фото: Yonhap

Десантно-штурмовая машина разрабатывается как основное средство тактической мобильности для морской пехоты во время десантных операций. В открытом доступе есть только рендеры и макет с приблизительным внешним видом машины, реальный внешний вид держится в секрете.

Рендер будущей KAAV-II

Напомним, 26 сентября в Южной Корее показали новую систему ПРО L-SAM большого радиуса действия.

20 сентября СМИ писали, что Южная Корея более чем на 50% нарастила производство вооружений за последние 5 лет.