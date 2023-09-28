Полет немолодой "Леди-Дракона": В США модернизировали легендарный самолет-разведчик U-2

Ветеран американской авиации U-2 Dragon Lady получил техническое обновление авионики — системы связи, навигации, а также новый компьютер и дисплеи.

Самолет U-2 Dragon Lady ВВС США при поддержке специалистов компании Lockheed Martin выполнил первый полет в рамках программы технического обновления авионики. В ходе успешного полета были проверены новые усовершенствованные возможности систем навигации, связи и электроники машины. Об этом 28 сентября сообщили обозреватели Military Leak.

В публикации говорится, что легендарный американский самолет-разведчик получил новую компьютерную систему, которая позволит U-2 интегрироваться с системами в воздушном, космическом, морском, наземном и кибернетическом пространствах с разным уровнем безопасности.

Также самолет был оснащен новыми дисплеями, которые облегчают быструю обработку данных, что в свою очередь позволяет принимать более быстрые и обоснованные решения.

Руководитель программы по модернизации U-2 Avionics Tech Refresh (ATR) Шон Тэтчер отметил, что первый успешный полет U-2 является важным моментом на пути к быстрому и доступному внедрению новых возможностей самолета.

Дальнейшие испытания позволят сформировать зрелое программное обеспечение до внедрения систем, обеспечивающих функциональность и совместимость для удовлетворения оперативных потребностей. Контракт на поставку U-2 ATR был заключен ВВС США в 2020 году и оценивается в 50 млн долларов.

Ветеран U-2 Dragon Lady

Американский высотный разведывательный самолет U-2 Dragon Lady (Леди-Дракон) состоит в рядах ВВС США с 1950 годов. Аппарат способен обеспечить всепогодный сбор разведданных на высоте до 21 300 метров, благодаря чему он активно использовался во времена "холодной войны", пролетая над СССР Китаем, Вьетнамом и Кубой.

После окончания "холодной войны" самолеты U-2 принимали участие в конфликтах в Афганистане и Ираке, а также поддерживали несколько многонациональных операций НАТО. Самолет также использовался для исследования электронных датчиков, калибровки спутников, научных исследований и связи.

Фактически U-2 ветеран американской авиации — это один из немногих типов самолетов, прослуживших ВВС США более 50 лет, наряду с Boeing B-52, Boeing KC-135, Lockheed C-130 и Lockheed C-5.

Машина несколько раз проходила модернизацию, в результате чего до сих пор ВВС США пользуются такими модификациями, как TR-1, U-2R и U-2S.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США выбрали калифорнийскую компанию JetZero для создания и испытаний самолета в форме крыла, который может повлиять на дизайн самолетов нового поколения. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что самолет с гибридной конструкцией крыльев более экономичный по сравнению с традиционными машинами.