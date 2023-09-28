Установили личность "кадыровца", который жестоко пытал украинских пленных, — СБУ (фото)
В Службе безопасности сообщили, что "кадыровец" требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, который попал в российский плен во время боев на южном фронте.
Служба безопасности Украины (СБУ) установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, злоумышленником является полковник Зелимханз Агмерзоев — командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по чеченской республике.
"После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, которые проводили репрессии на территории общины", — говорится в сообщении.
По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов.
Известно, что во время пыток он лично звонил родственникам потерпевших и требовал у них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.
СБУ задокументировала, что Агмерзоев требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, который попал в российский плен во время боев на южном фронте.
"В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленного", — добавляют в Службе безопасности.
Кроме этого, фигурант требовал 20 тысяч американских долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить потерпевших домой.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", — сообщают в СБУ.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
"Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", — отмечают правоохранители.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, контрразведка СБУ задержала еще одну информаторку спецслужб Российской Федерации, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области.