"Как в 90-е годы": капитан ВСУ рассказал, как работники ТЦК нарушают закон (видео)

По словам Сергея Алимова, поведение некоторых сотрудников ТЦК, которые хватают мужчин прямо среди улицы, превышают полномочия, за что грозит тюремное заключение.

Капитан Вооруженных сил Украины Сергей Алимов отреагировал на превышение некоторыми сотрудниками ТЦК своих полномочий в рамках проведения мобилизации. Он отметил, что за это военкомы должны нести уголовную ответственность. Об этом военный рассказал в разговоре журналисту Юрию Романенко.

По мнению капитан ВСУ, поведение некоторых сотрудников ТЦК, которые хватают мужчин просто среди улицы — это "90-е годы, за что давали десять лет".

По словам Сергея Алимова такие действия можно расценивать как похищение человека, за что существует уголовная ответственность — согласно ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" (санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

"Сегодня нет такого, что ты должен взять скрутить, привести и еще и не выпустить человека", — говорит военный.

Капитан ВСУ добавляет, что никто не может удерживать человека против его воли, даже сотрудники полиции. По его словам, законом ограничено максимальное время содержания в три часа. За это время правоохранители устанавливают нужные данные лица, после чего отпускают его.

Повестки выписанные ТЦК "на коленке" — подделка

Сергей Алимов отметил, что когда сотрудники ТЦК вносят данные мужчин "на коленке" в пустой бланк, где есть только печать и подпись начальника военкомата, это можно охарактеризовать как подделку.

Капитан ВСУ отмечает, что за такую подделку документов можно получить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет согласно ст. 355 УК Украины "Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств"

Военный подчеркнул, что данные о военнообязанных предоставляют военкоматам органы местного самоуправления. Далее сотрудник ТЦК должен полностью заполнить документ, внести туда все данные мужчины, после чего вручить по месту его проживания. Только в таком случае их действия будут соответствовать действующему закону.

Напомним, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский объяснил, кто может вручать повестки мужчинам.