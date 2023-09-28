Были в форме ВСУ: на Запорожском направлении взяли в плен ДРГ россиян, — Ермак (видео)

По словам руководителя ОП, российские оккупанты были одеты в форму украинских защитников и пытались осуществить диверсии.

На Запорожском направлении украинские разведчики и штурмовики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу военных РФ. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам руководителя ОП, диверсанты были одеты в форму украинских защитников.

"Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", — говорится в заметке Ермака.

Как отметил глава ОП, в плен оккупантов взяли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.

ДРГ России взяли в плен на Запорожском направлении в форме ВСУ

На видеозаписи, снятой ночью, видно, как мужчины выходят из лесополосы с поднятыми вверх руками, в которых было оружие. На кадрах можно насчитать около пяти оккупантов.

На российских Telegram-каналах также публиковали это видео. Однако, по их словам, на кадрах — якобы военные ВСУ, которые добровольно сдаются в плен российским оккупантам, чтобы "остаться живыми и перейти на мирную сторону".

"ВСУшники, которым повезло", — так эту видеозапись подписал коллаборационист, спикер оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам представителя РФ, на Запорожском фронте продолжаются "безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Роботино и Вербово".

Примечательно, что публикация в канале Рогова появилась раньше, чем в канале Ермака.

Пост Рогова

Напомним, 28 сентября представители "Азова" сообщили, что украинские военные захватили российских военнослужащих во время атаки на вражеские позиции. Среди пленных оказался командир одного из военных подразделений оккупантов.