Бойцы 128 бригады применили ударный дрон и уничтожили российскую БМП-3 (видео)

Защитники показали видео ликвидации техники с двух ракурсов: на одном — с дрон-камикадзе, который догнал боевую машину россиян и попал в корму, на другом — с БПЛА-разведчика, который наблюдал за соответствующей боевой операцией.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады дроном-камикадзе уничтожили российскую БМП-3. В Facebook подразделения 28 сентября опубликовали результаты работы.

Боевая машина на полном ходу двигалась по полевой дороге. Впоследствии украинские защитники применили ударный дрон. Процесс и эффективный результат поражения техники российских оккупантов зафиксирован с двух ракурсов — дрона-камикадзе, который догоняет боевую машину россиян и попадает в корму, и дрона-разведчика, который наблюдает за соответствующей боевой операцией.

"В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", — говорится в сообщении.

Уничтожение БМП РФ

Бойцы УДА 11 сентября зафиксировали российскую БМП и сразу уничтожили FPV-дроном. Защитники запустили ударный беспилотник и ликвидировали технику оккупантов, которую увидели на дороге. Боевая машина пехоты оккупантов уже дымилась в соответствующей локации. Впоследствии бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали БМП.

ВСУ 5 сентября разбили дронами сразу две САУ "Нона" и БМП россиян. Беспилотник успешно украинские защитники применяют в районе Бахмута, каждый обходится защитникам Украины всего в 500 долларов, что несравнимо меньше стоимости бронетехники.

Саперы ДШВ ВСУ в августе рассказали, как три танка и две БМП россиян одновременно подорвались на минах. Благодаря установленным минно-взрывным заграждениям удалось успешно остановить вражескую технику.

Напомним, 28 сентября 130 бригада теробороны поразила КАМАЗ во время движения. Ударный беспилотник поразил транспортное средство российских захватчиков, водитель которого не подозревал об опасности.