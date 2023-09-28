"Не останавливаемся ни на минуту": 130 бригада теробороны поразила КАМАЗ на ходу (видео)

Ударный беспилотник поразил транспортное средство российских захватчиков, водитель которого не подозревал об опасности.

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Бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины ликвидировали вражеский КАМАЗ. Об этом сообщили в Facebook подразделения.

Операторы ударных дронов выследили вражескую технику. Впоследствии беспилотник поразил транспортное средство захватчиков.

"Не останавливаемся ни на минуту, уничтожаем врага — идем к Победе! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Война в Украине: уничтожение грузовиков россиян

Пограничники уничтожили 30 августа дроном КАМАЗ россиян. Грузовик российских оккупантов направлялся к позициям, но так и не смог доехать до места дислокации. Грузовик направлялся к позициям оккупантов. К месту дислокации грузовик так и не доехал.

Тактическая группа "Адам" 26 июля уничтожила грузовик российских захватчиков. Российское транспортное средство было замаскировано в лесополосе для того, чтобы транспортировать оккупантов с позиций в нужный момент, но своих задач так и не выполнило.

Спецназовцы показали уничтожение автоматического миномета 2Б9 "Василек" на базе "Урала". Россияне 11 сентября решили спрятать свою "модернизированную" технику в лесу, но это им не помогло. В результате обстрела техника вспыхнула.

Напомним, 28 сентября Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, показал, как украинские защитники ликвидировали склад боекомплекта российских захватчиков на Бахмутском направлении. Провели успешную работу бойцы артиллерийского дивизиона 77-й отдельной аэромобильной бригады. Вражеский боекомплект был зафиксирован в одном из разрушенных помещений. Это существенно повлияло на боеспособность оккупантов в соответствующей локации.