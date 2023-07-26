Hello, Kamaz! Тактическая группа "Адам" уничтожила грузовик россиян (видео)
Российский грузовик был замаскирован в лесополосе для того, чтобы транспортировать оккупантов с позиций в нужный момент, но своих задач так и не выполнил.
Тактическая группа "Адам" названная в честь их командира, защитника Донецкого аэропорта и Героя Украины Евгения Межевикина, ликвидировала российский грузовик "Камаз". В Telegram-канале подразделение опубликовало соответствующее видео.
Технику оккупанты держали наготове для в лесополосе. Грузовик находился поблизости для того, чтобы в нужный момент забрать российских захватчиков с позиций.
Украинские защитники решили использовать ударный дрон. Впоследствии беспилотник с надписью Hello Kamaz уничтожил технику.
"Они уже на нем не поедут", — говорится в заметке.
Уничтожение техники россиян
Бойцы ВСУ уничтожили три БМП и грузовик ВС РФ дроном R18 в конце июня. "Птицы Мадьяра" сумели ликвидировать четыре единицы военной техники оккупантов, две БМП полностью выгорели внутри.
Самодельный дрон взорвался под колесами грузовика в РФ. На один из квадрокоптеров наехала российская техника, а вот два других с примотанным скотчем взрывным устройством, лежали в траве неподалеку от места инцидента.
ВСУ 12 июня уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал". Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая донимала пехотинцев.
Напомним, 26 июля тероборонщик применил FPV-дрон и уничтожил "Муром-М". Комплекс наблюдения "Муром-М" способен зафиксировать передвижение человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры и до 4 км с помощью установленного тепловизора.