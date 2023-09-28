РФ может истощать Украину целых 10 лет, чтобы превратить в ее "failed state", — эксперт

По словам аналитика Николая Белескова, асимметрия состоит в том, что боевые действия ведутся на украинской территории. Это отпугивает инвесторов и мешает беженцам возвращаться домой.

Россия может попробовать истощить Украину, чтобы превратить ее в "несостоявшееся государство". Новый план Кремля подразумевает систематическое создание проблем для украинцев на протяжении 5-10 лет. Об этом сообщил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик благотворительного фонда "Повернись живим" Николай Белесков в интервью "24 каналу".

По его словам, россияне могут долго не давать украинцам нормально жить, чтобы отпугивать инвесторов и мешать возвращаться беженцам.

"Они (россияне, — ред.) могли выбрать подход к медленному истощению Украины. То есть оккупировать часть территории, а на остальных – не давать возможность нормально жить. Отпугивать инвесторов, мешать беженцам возвращаться и смотреть, что произойдет с таким государством через 5 – 7 – 10 лет", — заявил Белесков.

Эксперт отметил, что у Кремля есть возможность создавать проблемы Украине даже без широкомасштабных наступлений российской армии. Асимметрия состоит в том, что боевые действия ведутся на украинской территории.

"Поэтому получается такая ситуация, что у рашистов есть возможность создавать нам проблемы даже без активных боевых действий, даже без проведения стратегических наступательных операций, реализовывать стратегию медленного превращения Украины в failed state, к сожалению", — сказал Белесков.

Напомним, что СМИ заявляли, что Запад будет меньше помогать Украине в следующем году. Журналисты отметили, что Кремль готов тратить на войну против Украины гораздо больше, чем Запад. С другой стороны, страны НАТО пытаются исправить дисбаланс, также инвестируя в производство оружия, хотя взялись за это поздновато.