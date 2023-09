"Битва за Бучу и Ирпень": Sky News получил премию "Эмми" за освещение войны в Украине

Репортаж "Битва за Бучу и Ирпень" начинается 5 марта 2022 года, когда военные ВС РФ пытались окружить Киев. Съемочная группа тогда попала под обстрел.

Британский канал Sky News 27 сентября был отмечен наградой "Лучшая новостная программа" за свою работу над освещением войны РФ против Украины на 44-й международной телепремии "Эмми" в области новостей и документалистики, говорится на официальном сайте премии.

Репортаж "Битва за Бучу и Ирпень" (The lost souls of Bucha) начинается 5 марта 2022 года, когда армия РФ пыталась окружить Киев, шли жестокие бои за украинские города. Из-за военных действий мирные жители пытались бежать, многие, в том числе журналисты Sky News, стали мишенями в своих автомобилях, говорится в описании к награде. В репортаже корреспондента Стюарта Рамзи и его команды показано, как они спрятались, когда их машина была изрешечена пулями. Они были вынуждены бежать, спасая свою жизнь. Во время съемок материала Рамзи был ранен.

Режиссер Азад Сафаров выступил в роли продюсера в команде канала Sky News.

"Нас выбрали из числа 2 600 заявок медиа со всего мира и 4 номинантов-финалистов. Когда после победы расскажу вам много о том, через что проходят журналисты и вся команда СМИ, чтобы рассказать миру правду о преступлениях россиян в Украине. Очень важно держать внимание всего мира на преступной войне России против Украины", — написал он.

Размышляя об опасностях, с которыми столкнулись Рамзи и его команда, он сказал во время вступительной речи: "Мы знаем, что репортажи из Украины и многих конфликтных зон очень тяжелые... Правда, журналистика обходится дорого, сообщать правду приходится дорогой ценой, так не должно быть, но это так, поэтому я очень благодарен многим журналистам и операторам Sky News, которые ездили в Украину за последние 18 месяцев. И мы знаем, что самая большая награда — это когда мы сможем снова вернуть наших коллег домой".

Другие номинации, в которых победили документальные материалы, связанные с Украиной:

"Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире" (Outstanding Live Breaking News Coverage) получил канал CNN Worldwide за освещение вторжения России в Украину.

"Лучший спецвыпуск новостей" (Outstanding Recorded News Special) победу одержал "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) от NBC News Now.

"Лучшее смонтированное интервью" (Outstanding Edited Interview) победило интервью "Президент Зеленский" (President Zelenskyy), вышедшее в программе 60 Minutes на CBS.

"Лучший монтаж: новости" (Outstanding Editing: News) победил сюжет The New York Times "Снято на камеру, отслежено по телефону: Российское военное подразделение, которое убило десятки людей в Буче" (Caught on Camera, Traced by Phone: The Russian Military Unit That Killed Dozens in Bucha).

"Лучшее освещение экстренной новости на испанском языке" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) лучшим стал сюжет "Война Путина".

"Выдающийся сценарий" победу одержал документальный фильм "Затерянные души Бучи", который рассказывает о массовых захоронениях в городе. Режиссер фильма София Кошмар-Тимошенко так рассказывает о своей работе: "Документальный фильм о массовой могиле под церковью в Буче. Это о тех, чьи тела там нашли мертвыми, о тех, кто их любил и до сих пор любит. А также о тех, кто возвращал достоинство убитым"

"Актуальные события 2023 года" награду получил материал "Дневники украинского военного времени" производства TRT World/Off The Grid Турции.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине вышел в американский прокат. Картина "Суперсила" транслируется на стриминговом канале и начинается с интервью с Зеленским, но затем риторика фильма меняется.