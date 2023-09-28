Под Мелитополем произошел ряд загадочных смертей среди оккупантов, — Федоров

За последнюю неделю на оккупированных территориях Запорожья произошли 3 случая смерти оккупантов не на передовой.

Российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области в последнее время упали духом, а некоторые начали накладывать на себя руки. Об этом в эфире телемарафона 28 сентября заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из-за потери оптимизма у российских захватчиков в ряде городов на оккупированной территории зафиксировали факты загадочных смертей среди воинов ВС РФ.

"Мы понимаем, что надо рассмотреть несколько ситуаций в первую очередь. Мы видим последнюю неделю, видимо, массовый упадок духа у врагов", — говорится в заявлении.

Федоров рассказал, что в оккупированном Токмаке нашли тела двух оккупантов, которые умерли не на передовой. Также стало известно, что в Мелитополе один из российских воинов отказался выполнять преступные приказы и идти в бой и просто повесился.

Напомним, на Запорожском направлении украинские разведчики и штурмовики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу военных РФ. Диверсанты были одеты в форму украинских защитников.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении на передовую вернулись "вагнеровцы", чтобы сыграть свой последний аккорд в этой войне.