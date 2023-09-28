Мста-С, БТС-4 и Д-30: рота ударных БПЛА АХИЛЛЕС уничтожила технику в районе Бахмута (видео)

Поразили бойцы 152 мм САУ "Мста-С". Ее дальность стрельбы составляет до 30 км, а стоимость — $1,6 млн.

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС уничтожила технику россиян в районе Бахмута. В списке числится САУ "Мста-С", бронированный танковый тягач БТС-4 и гаубица Д-30. В Telegram-канале подразделения 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликованы соответствующие результаты.

Бойцы поразили три единицы вражеской техники FPV-дронами. Точную локацию, где произошла ликвидация врага, защитники не указали.

Среди уничтоженных единиц — гаубица Д-30 калибра 122 мм. Ее дальность стрельбы составляет до 21 км.

Поразили бойцы 152 мм САУ "Мста-С". Ее дальность стрельбы составляет до 30 км, а стоимость составляет $1,6 млн.

Бронированный танковый тягач БТС-4, который имеет на вооружении пулемет 7.62 мм, также был уничтожен. Экипаж этой техники — два человека, вес машины — 32 тонны.

Рота ударных БПЛА АХИЛЛЕС — результаты

Генштаб 16 сентября показал результаты работы роты АХИЛЛЕС в Донецкой области. Бойцы успешно применяли беспилотники, оснащенные ночной оптикой, против российских БМП-2, БРЭМ и БТР-80. Украинские защитники с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику, цена которой составляет около 2 млн долларов.

Бойцы ВСУ показали последствия работы в районе Купянска. В течение одной ночи 29 августа подразделения ВС РФ на восточном отрезке фронта потеряли военной техники на 6 млн долларов. Ее уничтожили с помощью ударных дронов, приобретенных на донаты украинцев.

Напомним, в апреле командир роты АХИЛЛЕС рассказал о последствиях боев в Бахмуте. Город был основным направлением сосредоточения усилий захватнических войск. Случаи применения боевой авиации фиксировали часто, поскольку идут тяжелые стрелковые бои в городской многоэтажной застройке и инфраструктуре населенного пункта.