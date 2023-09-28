Постановка на воинский учет женщин-медиков не повлияет на их возможность выезда за границу (видео)

Женщины-медики по-прежнему могут выезжать из страны. Чтобы ввести ограничения на выезд, Верховная Рада сначала должна внести изменения в законодательство.

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, и в обязательном порядке должны встать на воинский учет в Украине с 1 октября 2023 года, смогут выезжать за границу. Изменений, связанных с пересечением границы для этой категории граждан, нет. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины со ссылкой на заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко

По словам Демченко, ограничения действуют только для мужчин в возрасте 18−60 лет, а также для некоторых категорий чиновников, как мужчин, так и женщин, согласно постановлению Кабмина № 57 "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" Представитель Госпогранслужбы добавил, что ограничение на выезд из страны не распространяется на женщин, которые уже встали на воинский учет. Кроме того, у женщин-медиков есть время до конца 2026 года, чтобы получить военный билет.

"Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдаться", – сказал Демченко.

То есть, чтобы ограничить выезд женщин-медиков за границу, правительство сначала должно принять соответствующие изменения в законодательстве.

Обязательный воинский учет медиков

Последние изменения в законодательстве предусматривают, что на обязательный воинский учет должны встать следующие категории граждан Украины:

женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием;

научные сотрудники, руководители подразделений в системе здравоохранения;

студенты медицинских и фармацевтических факультетов по завершению обучения.

Информация о студентах медицинских и фармацевтических специальностей подается учебным заведением за два месяца до окончания обучения.

Воинский учет женщин других военно-учетных специальностей

Женщины, имеющие другие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с 1 октября также могут становиться на воинский учет. Но такое решение они могут принять только по собственному желанию.

В настоящее время в Верховной Раде не зарегистрировано законопроектов, которые предлагали бы расширить список специальностей, с которыми женщины должны становиться на учет в ТЦК в обязательном порядке.

Напомним, в МОЗ рассказали подробности обязательной постановки на учет женщин-медиков.

Ранее Фокус писал о том, кого из женщин-медиков могут мобилизовать во время военного положения.