Постановка на воинский учет женщин-медиков не повлияет на их возможность выезда за границу (видео)
Женщины-медики по-прежнему могут выезжать из страны. Чтобы ввести ограничения на выезд, Верховная Рада сначала должна внести изменения в законодательство.
Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, и в обязательном порядке должны встать на воинский учет в Украине с 1 октября 2023 года, смогут выезжать за границу. Изменений, связанных с пересечением границы для этой категории граждан, нет. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины со ссылкой на заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко
По словам Демченко, ограничения действуют только для мужчин в возрасте 18−60 лет, а также для некоторых категорий чиновников, как мужчин, так и женщин, согласно постановлению Кабмина № 57 "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" Представитель Госпогранслужбы добавил, что ограничение на выезд из страны не распространяется на женщин, которые уже встали на воинский учет. Кроме того, у женщин-медиков есть время до конца 2026 года, чтобы получить военный билет.
"Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдаться", – сказал Демченко.
То есть, чтобы ограничить выезд женщин-медиков за границу, правительство сначала должно принять соответствующие изменения в законодательстве.
Обязательный воинский учет медиков
Последние изменения в законодательстве предусматривают, что на обязательный воинский учет должны встать следующие категории граждан Украины:
- женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием;
- научные сотрудники, руководители подразделений в системе здравоохранения;
- студенты медицинских и фармацевтических факультетов по завершению обучения.
Информация о студентах медицинских и фармацевтических специальностей подается учебным заведением за два месяца до окончания обучения.
Воинский учет женщин других военно-учетных специальностей
Женщины, имеющие другие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с 1 октября также могут становиться на воинский учет. Но такое решение они могут принять только по собственному желанию.
В настоящее время в Верховной Раде не зарегистрировано законопроектов, которые предлагали бы расширить список специальностей, с которыми женщины должны становиться на учет в ТЦК в обязательном порядке.
Напомним, в МОЗ рассказали подробности обязательной постановки на учет женщин-медиков.
Ранее Фокус писал о том, кого из женщин-медиков могут мобилизовать во время военного положения.