"Нет факта продажи": Зеленский опроверг заявление ISW об отправке Ираном ракет в РФ (видео)

Украинские службы в контакте с партнерами занимаются вопросом вероятной поставки иранских ракет в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о поставках иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar в РФ, которую опубликовал Институт изучения войны (ISW). Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Киеве во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, пока нет фактов продажи Ираном ракет в Россию. Украинские службы в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом.

"Сейчас нет факта продажи", — сообщил руководитель государства.

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Передача ракет Fateh-110 и Zolfaghar России: заявление ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) 28 сентября сообщили, что Иран сможет достичь договоренности с Россией о передаче ракет после завершения действия резолюции Совета Безопасности ООН № 2231, которая запрещает Ирану заключать подобные сделки. Согласно данным экспертов, Сергей Шойгу, министр обороны России, совершил визит в Тегеран 19 сентября с целью обсудить возможности усиления взаимного оборонного и военного сотрудничества между Россией и Ираном.

По данным экспертов, которые ссылались на информацию западных и украинских спецслужб, Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh-110. Обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Напомним, в ВСУ 28 сентября заявили, что РФ пытается ускорить производство иранских Shahed. Украинские военные тщательно исследовали различные сбитые версии дронов Shahed и выяснили, что Россия, ища более простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить интенсивное производство этих дронов-камикадзе.