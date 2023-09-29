Путин поручил соратнику Пригожина сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине (видео)

Глава Кремля провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым, которого "вагнеровцы" считают предателем из-за сотрудничества с Минобороны после провального мятежа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву создать новые "добровольческие подразделения". Их будут отправлять воевать в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утром 29 сентября российский глава государства встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК "Вагнер" с позывным "Седой" Андреем Трошевым.

Встреча началась с обсуждения формирования "добровольческих подразделений", для которых в РФ планируют объявить новую вербовку граждан. У бывшего начальника штаба ЧВК "Вагнер" уже был опыт такой службы, ведь он более года находился на фронте.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", — говорится в сообщении.

К слову, Андрей Трошев присутствовал на встрече с президентом сразу после военного мятежа Евгения Пригожина. Тогда Владимир Путин, как отмечает Meduza, предложил наемникам "несколько вариантов трудоустройства". Тогда глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы не согласны с таким решением, а Андрей Трошев спустя время, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, уже работает в Министерстве обороны.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что в ISW подтвердили возвращение ЧВК "Вагнер" под Бахмут. Там сейчас находится около 500 наемников, как отметили аналитики. Они действуют в составе формирований Министерства обороны Российской Федерации.