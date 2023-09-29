Жителей Мариуполя могут мобилизовать с 1 октября: советник мэра дал советы украинцам

По словам Петра Андрющенко, несмотря на обещания президента РФ, призывники также оказываются на передовой. В связи с этим украинцы на захваченных территориях в опасности.

Российская Федерация с 1 октября собирается официально начать осенний призыв, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 29 сентября.

По его словам, повестки планируют выдавать всем мужчинам на захваченных территориях, которые получили российское гражданство. Начнется это уже с воскресенья, когда в РФ и стартует осенний призыв.

"Несмотря на ложь Путина, уже доказанный факт, что призывники тоже оказываются на передовой", — говорится в сообщении.

Отдельно Петр Андрющенко напомнил жителям Мариуполя правила, которые смогли бы сохранить им жизнь. Стоит запомнить следующее:

Дорога на выезд работает. Украина и страны-партнеры будут ждать всех, кому удастся выбраться с захваченной территории. Кроме того, из Европейского Союза не будут депортировать обратно в Украину для мобилизации.

"Лучше вы не будете служить в украинской армии, чем воевать против своих соседей и друзей в оккупации", — заявил Петр Андрющенко.

Также было заявлено, что военкомат оккупантов не имеет пока что доступа к нормальной интернет базе призывников Мариуполя, поэтому если есть возможность — можно сжечь военкомат. Это значительно замедлит призыв.

"Военкомат оккупационного корпуса находится по ул. Громовой, где и был раньше украинский. Сильно по вечерам не охраняется. Можете считать это призывом", — продолжил Петр Андрющенко.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что в ЦНС рассказали, что делать тем, кого призвали в ВС РФ в оккупации. Россияне нарушают Международное гуманитарное право, призывая на службу в армию ВС РФ украинцев. В подполье призвали сдаваться в плен тех, кого принудительно мобилизовали в армию врага.