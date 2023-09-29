"Игра на болевых точках": Кремль пытается дискредитировать украинцев на Западе, — Подоляк

По словам советника главы ОП, россияне не брезгуют методами и распространяют фальшивые новости про Украину на международной арене. Связано это с желанием уменьшить поток военной помощи.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался касаемо нарративов российской пропаганды, которые начали появляться в последнее время в новостях. Об этом он написал в своем Telegram-канале 29 сентября.

По его словам, Кремль намеренно распространяет скандальные новости про Украину, которые всегда являются фейковыми. Это делается для того, чтобы дискредитировать граждан и страну в целом на международной арене.

Россияне надеются, что их тактика сработает и поддержка со стороны Запада будет подорвана.

"Думаю, вы могли видеть вирусные новости о том, что "украинец сжег центр ДНК в США, когда результаты показали, что он частично русский, а частично поляк". Вы, наверное, также слышали о "пьяном дебоше", устроенном якобы членом украинской делегации в Нью-Йорке. Все эти новости являются абсолютно фейковыми, однако внешне стилизованы под бренды известных медиа и распространяются через российские бот-сети", — говорится в сообщении.

Таких новостей дальше будет становиться только больше, отметил Михаил Подоляк. Одно из главных заданий Кремля — дискредитация украинцев на внешней арене, разжигание международной ненависти, а также уменьшение поддержки

Украинцев будут пытаться показать как неблагодарных, хамовитых, вороватых, инфантильных и преступных граждан. В связи с этим будут выдумывать масштабные фальсификации. Распространение в основном происходит через социальные сети.

"Нужно помнить: это русская игра, и это игра на болевых точках разных народов. Не смотрите на палку. Смотрите на того, кто ее бросил. Будьте умнее российской пропаганды", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал рост панических настроений у россиян в Крыму. По его словам, полуостров постепенно переходит под украинский огневой контроль. У Киева достаточно инструментов для увеличения интенсивности обстрелов в Крыму.