Задержание вражеской ДРГ на Запорожье: в ВСУ не подтверждают информацию, распространенную Ермаком, — СМИ

Бойцы 128-й бригады не могут признать правдивость распространенного в сети видео, правда, признают, что логотип на нем — их.

Военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады опровергают заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о "взятии в плен российской ДРГ". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в 128-й ОГШБр.

28 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале распространил видео с логотипом 128-й ОГШБр и сообщил, что на нембойцы этой бригады берут в плен российскую ДРГ в форме ВСУ.

В свою очередь бойцы указанной бригады не могут признать правдивость этого видео. Они отметили, что логотип на видео принадлежит их бригаде, но видео — нет.

На вопрос, брала ли в плен 128-я бригада российскую ДРГ на запорожском направлении, там ответили: "Не имеем такой информации".

Вечером 28 сентября Андрей Ермак без объяснений удалил сообщение.

Также индентичное видео 28 сентября обнародовало Минобороны РФ, в котором говорилось о том, что в плен к россиянам сдались украинские военные на Запорожском направлении.

Напомним, что 28 сентября бойцы "Азова" сообщили, что захватили российских военнослужащих во время атаки на вражеские позиции. Среди пленных оказался командир одного из военных подразделений оккупантов.